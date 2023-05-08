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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında yeni sınır kapısı açılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında yeni sınır kapısı açılıyor

Yerel Haberler

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye ile arasında bu hafta içerisinde yeni bir sınır kapısının açılacağını duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye ile arasında bu hafta içerisinde yeni bir sınır kapısının açılacağını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada, çalışmaları 1 yıldır devam eden IKBY ve Türkiye arasındaki yeni sınır kapısının bu hafta içerisinde açılacağı bildirildi. Açıklamada, yeni sınır kapısının Soran Bağımsız İdaresi'ne bağlı Mergasur ilçesinde yer alan Shirwan Mazin kasabasının yakınlarında olduğu belirtildi. Türkiye ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında açılacak olan Zeyit Sınır Kapısı'nın uluslararası bir sınır kapısı olacağı vurgulandı.

Soran Bağımsız İdaresi Başkanı Helgurd Şeyh Necip, Zeyit Sınır Kapısı'nın açılışının 2 ülke yetkililerinin katılacağı resmi bir törenle yapılacağını ifade ederek sınır kapısının ilk etapta turistler için, daha sonra da ticaret amaçlı açılacağını duyurdu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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