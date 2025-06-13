Irak Hükümeti, İran'a Yapılan Hava Saldırısı Nedeniyle Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

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Irak, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısının ardından hava sahasını kapatarak tüm havaalanlarında uçuşları durdurdu. Ulaştırma Bakanlığı, bu kararın sivil havacılık güvenliğini koruma amacı taşıdığını açıkladı.

Irak hükümeti, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısı ardından hava sahası kapatarak ülkedeki tüm havaalanlarında uçuşları durduğu bildirildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bölgedeki gerilimin artması nedeniyle, Irak hava trafiği durdurulmuş ve hava sahası ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır. Bu karar, Irak hava sahasındaki sivil havacılık güvenliğini korumak amacıyla alınmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, Irak Hava Seyrüsefer Hizmetleri Genel Şirketi'nin, Irak hava sahasındaki gelen- giden ve transit geçiş yapan tüm uçakları kademeli olarak boşaltmaya başladığı, yolcu güvenliğini sağlamak için bu uygulamanın yürürlüğe girdiği belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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