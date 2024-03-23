Üye Girişi
Haberler

İpekyolu İlçe Müftülüğü'nden hafızlık yapan öğrenciler Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde iftar yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpekyolu İlçe Müftülüğü Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler, 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan'ın eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde iftar yaptı.

Eski Van Şehrinin Ortakapı Mahallesi'nde yer alan bölgede 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi, her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında birçok programa ev sahipliği yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Ramazan ayı temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirledi. Van İl Müftülüğü de çalışmalarını bu kapsamda sürdürüyor.

İl Müftülüğü yine bu program çerçevesinde Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'dan hafızlık yapan 125 öğrenci için iftar programı düzenledi. Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, iftar programı öncesi Ramazan ayının fazileti ve cami hakkında kısa bilgi verdi. Duaların okunduğu iftar programında, küçük kursiyerler okunan ezanla birlikte iftarlarını açtı.

Düzenlenen programa Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, İpekyolu İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, kurs öğreticileri ile kursiyerler katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mimar Sinan İpekyolu Cami Van Kültür Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? 2024 seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title