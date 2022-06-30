İpekyolu Belediyesinden Cevdet Paşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi - Haberler

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İpekyolu Belediyesinden Cevdet Paşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İpekyolu Belediyesinden Cevdet Paşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekler çerçevesinde üçüncü spor merkezini Cevdet Paşa Mahallesi'nde hizmete açıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekler çerçevesinde üçüncü spor merkezini Cevdet Paşa Mahallesi'nde hizmete açıyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları doğrultusunda Cevdet Paşa Kadın Spor Merkezinin Vanlı kadınların hizmetine açılacağı belirtildi. Açıklamada, "Alanında uzman ve profesyonel eğitmenlerle hizmet verecek olan spor merkezinde, kadınlar hem spor yapacak hem de sosyalleşecek.

Tamamen kadınlara özel olan spor merkezinde zumba, pilates, step aerobik, kardio fitness, reformer ve trambolin fitness branşlarında eğitimler verilecek. Açılışa özel pop müziğin sevilen ismi İlker Ulaş en güzel şarkılarını davetliler için seslendirecek. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmet verecek olan merkez, Cevdet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi karşısında 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da açılış töreni ile hizmete girecek. Açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhsan Emre İpekyolu Aydın Van Yerel Haberler

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