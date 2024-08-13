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Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mesajlarını sildi

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Instagram, Türkiye'de erişimin tekrar açılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hesabında yer alan 2 ayrı mesajı sildi. Silinen mesajlardan biri Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisine, diğeri ise İsrail terörünü eleştiren konuşmaya aitti.

İnstagram, Türkiye'de erişimin tekrar açılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hesabında yer alan 2 ayrı mesajı sildi.

Sosyal medya platformu Instagram'a, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmiş görüşmeler neticesinde alınan kararları kabul eden kuruluş için 13 Ağustos'ta erişim engeli kaldırılmıştı.

Erişim engelinin kaldırılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın instagram hesabında yer alan 2 ayrı mesajı dün silindi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Ali Erbaş'ın silinen 2 paylaşımından birinin Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi sonrası Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden, diğerinin de Mekke'deki toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasından olduğunu ifade etti. Orhan, silinen 2 paylaşımla ilgili, "Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. Instagram'da siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Instagram Türkiye'de erişimin tekrar açılmasının ardından yeni skandal bir uygulamaya imza attı. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız Ali Erbaş'ın instagram hesabında yer alan 2 ayrı mesajı dün silindi. Skandalın en ilginç tarafı, 3 ay önce yapılan uluslararası Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması. Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi. Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta, Siyonist kelimesi. Instagramda siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest. Instagramın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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