İnsanlık Kavramı ve Ahlak Krizi: Diyanet'ten Mesaj

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, "İnsanlık kavramının içi boşaldı. Bir ahlak krizi yaşanıyor. Amacımız Peygamber efendimizin mesajını milletimizin gündemine taşımaktır" dedi.

Samsun İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Kur'an'la Yaşamak" konulu konferans düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı'nın konuşmacı olduğu konferansta Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) örnekliğinde Kur'an-ı Kerim ile birlikte yaşamak ve hayatın her noktasında Kur'an'ı yaşamak konusu anlatıldı.

"Tüm güzelliklerin odak noktası ailedir"

Konferans Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın açılış konuşmasıyla başladı. Müftü Çakır konuşmasında, "Tüm güzelliklerin odak noktası ailedir. Allah Rasülü'nün hane-i saadeti, bunun en güzel örneğidir. Onun aile hayatı, istişarenin, nezaketin, sadakatin, vefanın, güvenin, hürmet ve muhabbetin en büyük sembolüdür. Bu vesile ile yıl boyunca çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı, her grupta yer alan kardeşlerimizi ayrı ayrı Peygamber Efendimizin örnekliğiyle buluşturacak, onunla hemhal edecek program ve etkinliklerle hep birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık kavramının içi boşaldı, bir ahlak krizi yaşanıyor"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ise konferansta yaptığı konuşmada, "İnsanlık kavramının içi boşaldı. Bir ahlak krizi yaşanıyor. Amacımız Peygamberimizin mesajını bir yıl zarfında milletimizin gündemine taşımak olacaktır. Yahudi asıllı bir Amerikalı muhtedi, 'Kur'an okudukça ruhumun dağınıklığının toparlandığını hissettim' diyor. Bugünün insanın ruhu paramparça. Kur'an, kalplerin ancak Allah'ı anmakla huzur bulacağını söylerken bunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim insanın ruhunu toparlıyor. Kur'an'la diriltici, dönüştürücü, ihya ve ıslah edici bir alakamız olması lazım" şeklinde konuştu.

Hediye takdimi ile son bulan programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, dekanlar, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve personel katıldı. - SAMSUN