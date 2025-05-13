DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

"İnşallah bundan sonra şehit ve gazi haberi gelmez"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"İnşallah bundan sonra şehit ve gazi haberi gelmez" Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Erol Gündüz, "PKK'nın kendini feshettiğini duyduk. İnşallah bunu gerçekleştirirler.

"İnşallah bundan sonra şehit ve gazi haberi gelmez"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Erol Gündüz, " Pkk'nın kendini feshettiğini duyduk. İnşallah bunu gerçekleştirirler. Devlete gelirler, teslim olurlar. Bundan sonra da şehit ve gazi haberi gelmez" dedi.

Başkan Gündüz ve beraberindekiler Mazgirt Akdüven İlkokulu'nda görev yaparken 23 Nisan 1988 tarihinde şehit edilen öğretmen Mustafa Çağlar'ın Tavşanlı ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Gündüz, "Biz bu olayların artık bundan sonra olmasını istemiyoruz" dedi. Kendi kardeşinin de Suriye'de şehit düştüğünü anlatan Gündüz, "Terör örgütünün kendini feshettiğini duyduk. İnşallah bunu gerçekleştirirler. Devlete gelirler, teslim olurlar. Bundan sonra da şehit ve gazi haberi gelmez. Bir an önce silah bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.