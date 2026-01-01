Haberler

Beyaz örtünün keyfini UTV'lerle çıkardılar

Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki İnönü Yaylası, 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ile maceraseverlere UTV-ATV araçlarıyla unutulmaz bir kış deneyimi sunuyor. Bölge, kartpostallık manzaralar ve doğasıyla dikkat çekiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan İnönü Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza bürünürken, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşmasıyla maceraseverler UTV-ATV araçlarıyla doğada doyasıya eğlendi. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, kartpostallık manzaraları ve drone ile havadan görüntülenen eşsiz doğasıyla ziyaretçilere unutulmaz kış deneyimi sunuyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırında yer alan İnönü Yaylası, yoğun kar yağışıyla adeta beyaz bir cennete dönüştü. Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşırken, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar yaylanın yolunu tuttu. Her adımda ayaklarının altında çıtırdayan kar, ziyaretçilere kışın büyüsünü yaşattı. Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü Başiskele'nin yüksek kesimlerinde kar, bir haftadır aralıklarla etkisini sürdürüyor. Dağların zirvelerini ve vadileri bembeyaz bir örtüyle kaplayan kar, bölgeyi kartpostallık bir görüntüye dönüştürdü.

UTV araçlarıyla doğanın keyfini çıkardılar

Kar yağışını fırsat bilen maceraseverler, UTV- ATV araçlarıyla karla kaplı patikalara çıkarak doğada keyifli anlar yaşadı. Grup hem doyasıya eğlenme fırsatı buldu hem de manzaraları kaydederek unutulmaz anlar biriktirdi. Beyaz örtüyle kaplanan İnönü Yaylası, drone ile havadan görüntülendi. İnönü Yaylası'ndaki bu beyaz güzellik, hem doğa tutkunları hem de fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir kış deneyimi sunuyor.

"Ruhumuza oldukça iyi gelen bir yağış oluyor"

Keyifli vakit geçiren Mehmet Ali Kaşka, "İş arkadaşlarımızla birlikte UTV, ATV'lerimizle İnönü Yaylası'nda güzel, keyifli bir gün yaşıyoruz. Arazi araçlarıyla kolayca tabii ki ulaşabiliyoruz. Kar bizim için saflık. Bu anlamda ruhumuza oldukça iyi gelen bir yağış oluyor. Karla beraber tabii ki sadece bir eğlence değil, aynı zamanda barajların ihtiyacı olan suyu da buradan karşılanıyor. O yüzden kar yağışı çok çok önemli. Umarım bütün ülkemizin her bölgesinde bol yağışlı geçer ve küresel ısınmayla beraber de bu sorunları en azından bu yıl daha rahat bir şekilde geçirmemizi sağlar" dedi. - KOCAELİ

