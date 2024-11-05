İnhisar Kaymakam Vekili İrem Ayşegül Çetin, Bilecik Valisi ile Görüştü

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar Kaymakam Vekili olarak göreve başlayan İrem Ayşegül Çetin'i makamında ağırladı.

İnhisar Kaymakam Vekili olarak göreve yürüttüğü esnada Recep Furkan Nalbat, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Edirne Valiliği emrine atanmıştı. Yerine Balıkesir'in Balca İlçe Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin atandı. Çetin ilk ziyaretini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı. Aygöl, Çetin'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Yeni İnhisar Kaymakam vekili olarak göreve başlayan İrem Ayşegül hanıma görevinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Çetin ise; "Valimizin güzel dilekleri için ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK