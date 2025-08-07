İnhisar'da Muhtarlar Toplantısı: Hizmetler ve İhtiyaçlar Ele Alındı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, Vali Faik Oktay Sözer'in başkanlığında gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nda, köy ve mahalle muhtarları ile kamu kurumlarının temsilcileri bir araya geldi.

İlçede yürütülen hizmetlerin ve vatandaşların ihtiyaçlarının ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleşti. İlçeye bağlı köy ve mahallelerin mevcut durumu detaylı şekilde değerlendirilen toplantıda, muhtarlar tek tek söz alarak talep ve önerilerini dile getirdi. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik iletilen talepler, Vali Sözer tarafından not alınarak ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi. Toplantıda konuşan Vali Sözer, mahalle ve köylerin kalkınmasında muhtarların üstlendiği sorumluluğa dikkat çekerek, kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemini vurguladı. Bu tür toplantıların ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Sözer, birlikte hareket etmenin hizmetlerin daha etkin yürütülmesini sağlayacağını ifade etti. İnhisar'da birlik ve koordinasyon içerisinde sürdürülen çalışmaların artarak devam edeceği belirtilirken, toplantı ortak çalışma ve çözüm odaklı yaklaşım kararlılığı ile sona erdi. - BİLECİK