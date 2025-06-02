İngiltere, Yeni Saldırı Denizaltıları İçin Yatırım Yapıyor

İngiltere hükümeti, yalnızca konvansiyonel silahlarla donatılmış ve nükleer enerjiyle çalışan 12 saldırı denizaltısını 2030'ların sonlarından itibaren hizmete sokacak.

İngiltere, savunma alanında yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, mevcut 7 denizaltının yerine yalnızca konvansiyonel silahlarla donatılmış ve nükleer enerjiyle çalışan 12 saldırı denizaltısını 2030'ların sonlarından itibaren hizmete sokacağını bildirdi. Bakanlık, yeni bir nükleer savaş başlığı geliştirmek üzere önceden başlatılmış programın maliyetinin 15 milyar sterlin olacağını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tehditlerin arttığını biliyoruz ve Rus saldırganlığına karşı kararlılıkla harekete geçmeliyiz. Uluslararası sularda devriye gezen son teknoloji yeni denizaltılarımız ve Britanya topraklarında yürütülen kendi nükleer savaş başlığı programımızla, ülkemizi hem içeride güvende hem de dışarıda güçlü hale getiriyoruz" dedi.

İngiliz medyası, yeni denizaltıların, İngiltere, ABD ve Avustralya arasında AUKUS adlı güvenlik ortaklığı çerçevesinde ortak geliştirilecek bir model olacağını aktarıyor. - LONDRA