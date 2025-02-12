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İngiltere Vatandaşı Shona Rogers İslam'ı Seçti

İngiltere Vatandaşı Shona Rogers İslam'ı Seçti
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Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Shona Rogers, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Ceyda' ismini aldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve İl Müftüsü Rogers'a İslam'ın temel esasları hakkında bilgi verdi.

İngiltere vatandaşı Shona Rogers, Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran İngiltere vatandaşı Shona Rogers için "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ Shona Rogers'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Ardından şahitler Ayşe Ural ve Yasin Öngören'in huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Shona Rogers "Ceyda" ismini aldı.

Merasim yapılan dua ile tamamlandı.

İl Müftüsü Üstündağ ise Müslüman olan Ceyda'yı tebrik ederek "İhtida Belgesi" ile birlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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