İngiltere'den iki Rus araştırma enstitüsü ve personeline "Navalny" yaptırımı

İngiltere, Rus muhalif aktivist Alexei Navalny'yi zehirlemek için kullanılan toksinlerin geliştirilmesinde yer aldığını ifade ettiği iki Rus araştırma enstitüsü ve üst düzey personeline yaptırım uyguladı.

İngiltere, Moskova'nın kimyasal silah programıyla bağlantılı olduğu ve Rus muhalif aktivist Alexei Navalny'yi zehirlemek için kullanılan toksinlerin geliştirilmesinde yer aldığı gerekçesiyle iki Rus araştırma enstitüsü ve üst düzey personeline yaptırım uyguladı. İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin Novichok zehir maddesi ve Epibatidine'in geliştirilmesinde rol oynadıkları belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Rusya'nın kimyasal silahları tekrar tekrar kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve küresel güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Cooper, "Salisbury'de Novichok sinir gazının kullanılmasından Sibirya'da Epibatidine'in kullanılmasına, Dawn Sturgess ve Alexei Navalny'nin zehirlenmesine kadar Rusya, Ukrayna da dahil olmak üzere masum sivillere ölüm ve acı çektirmek için barbarca yöntemler kullanmaya devam ediyor" dedi.

Navalny'nin ölümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhalifi olarak nitelendirilen 47 yaşındaki Alexei Navalny, 16 Şubat 2024'te tutuklu bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 numaralı cezaevinde hayatını kaybetmişti. Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "3 No'lu cezaevindeki hükümlü Alexei Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi" ifadeleri kullanılmıştı.

Navalny'nin ölüm nedeni ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklanmış, Rusya Soruşturma Komitesi kimyasal analiz için naaşının en az 14 gün daha ailesine teslim edilmeyeceğini belirtmişti. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, "zehirlenme izleri kayboluncaya kadar eşinin naaşının bekletildiğini" iddia etmişti. Navalny'nin cenazesi 24 Şubat'ta annesine teslim edilmiş, 1 Mart'ta Moskova'da cenaze töreni düzenlenmişti.

Yakınları ve Batılı ülkeler, Navalny'nin Putin'in emriyle öldürüldüğünü iddia ediyor.

Skripal ve kızı da Novichok ile zehirlenmişti

Sergei Skripal, 2018 yılında Salisbury kentinde bir bankta kızı Yulia Skripal ile bilinçleri kapalı bir şekilde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmış, kızı hastanedeki müdahalelerin ardından taburcu edilirken kendisi ise hayatını kaybetmişti. Dava sırasındaki yürütülen incelemelerde Skripal ailesinin evinin kapısına Novichok gazının sıkıldığı belirtilmişti. Skripal ailesi ve evi ziyaret eden bir polis, Novichok'un etkisiyle ağır şekilde hastalanmış ancak daha sonra sağlıklarına kavuşmuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı