İngiltere'de Türkiye'deki depremzedeler için yardım seferberliği Yerel Haberler İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'deki deprem felaketinden etkilenenler için yardım seferberliği başlatıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'deki deprem felaketinden etkilenenler için yardım seferberliği başlatıldı. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası yurtdışındaki birçok ülkede depremzedeler için yardım seferberliği başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da deprem felaketinden etkilenenler için başlatılan yardım seferberliği ile çok sayıda ihtiyaç malzemesi toplandı. Yardımların içerisinde kıyafet, bebek bezi ve hijyenik ürünler gibi önemli malzemeler koyuldu. Yardım malzemeleri, Londra'dan tıra yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılacak. - LONDRA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel England Türkiye Londra Yerel Haberler

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