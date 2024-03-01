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Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı

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Bursa Valiliği, İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde çekilen video hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, camlara yapıştırılan A4 kağıtlarının mevzuat hükümlerine ilişkin notlar olduğu ve personel hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Bursa'da İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde gişedeki memurlarla vatandaşların arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı, sosyal medyada yayılan bir videoyla ortaya çıktı. Tepki çeken videoyla ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu kağıtların mevzuat hükümleriyle ilgili notlar olduğu bilgisi verilirken personelle ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

YAPIŞTIRILAN KAĞITLAR MEVZUATLA İLGİLİ NOTLAR

İnegöl Nüfus Müdürlüğü, tepki çeken vatandaşlarla memurlar arasındaki cama A4 kağıtlarının yapıştırılmasıyla ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada "Yerel medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden ilçe nüfus müdürlüğünde işlem bankoları önünde bulunan camların kağıt ile kapatıldığı ve vatandaşların görülmesinin engellendiğinin ifade edildiği, 'İnegöl Nüfus Müdürlüğünde Bu Neyin Nesi?' başlıklı haberle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bahse konu haber ile ilgili, bankolarda görev yapan personel tespit edilmiş ve söz konusu kağıtların kendilerine bakan yüzünde işlemlerde kullanılan mevzuat hükümlerine ilişkin notların yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kağıtlar derhal kaldırılmış olup, konunun her boyutuyla araştırılması amacıyla sorumlu yönetici ile personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili "Başka bir açıklaması olmalı. Ne demek vatandaşın yüzünü görmek istememek", "Memur sayısı 5 milyondan 2 milyona düşürülmeden bu ülke gün yüzü göremez", "İnegöl Nüfus Müdürü görevden alınmalı ve yalnız çalışabileceği bir göreve verilmeli", "Millete hizmet vermek için orada olduklarının ve bunun için para kazandıklarının farkına varmaları gerekiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (6)

kor AK:

Bizde yedikk mevzuat lar ne zamandan beri paravan olarak kullanılıyor. Müdür ve memurların derhal açığa alınması gerek maksatları devletle halkın arasını açmaktır.

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GÜNGÖR YARALI:

Daha çok halkın yüzünü görmemek değil bence halkın arkada boş yattıklarını görmesini engellemek malum cep telefonları çok kez örgü öeren boş yatan oyun oynayan memurları çok kez görüntüledi.Okadar çok boş memur var nede olsa

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VATANSEVER:

Adam yapacağı işlemleri mevzuata uygun yapayım bir yanlış yapmayayım aklıma takılan bir şey olursa oradan bakayım diye mevzuattaki şeyleri asmış ne var bunda. Memur suç mu işlemiş sanki ortalığı ayağa kaldıracak ne var.

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Kemal Ortac:

Cam vatandaş memuru görsün diye değil ki memur işlem yapan vatandaşı görsün diyedir

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aslan Ak:

günümüz memurlarının aldığı maaş haram işi yapan hariç diyecemde yüzde 70 hak etmiyor

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Tekin avci:

Başka nüfusları mevzuat yokmu surekli aynı işler toplasan 10 tanedir zaten bunu bile beceremeyen kişi devletin nüfus müdürlüğünde ne geziyor orası ana okulumu

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