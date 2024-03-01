Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa'da İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde gişedeki memurlarla vatandaşların arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı, sosyal medyada yayılan bir videoyla ortaya çıktı. Tepki çeken videoyla ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu kağıtların mevzuat hükümleriyle ilgili notlar olduğu bilgisi verilirken personelle ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

YAPIŞTIRILAN KAĞITLAR MEVZUATLA İLGİLİ NOTLAR

İnegöl Nüfus Müdürlüğü, tepki çeken vatandaşlarla memurlar arasındaki cama A4 kağıtlarının yapıştırılmasıyla ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada "Yerel medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden ilçe nüfus müdürlüğünde işlem bankoları önünde bulunan camların kağıt ile kapatıldığı ve vatandaşların görülmesinin engellendiğinin ifade edildiği, 'İnegöl Nüfus Müdürlüğünde Bu Neyin Nesi?' başlıklı haberle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bahse konu haber ile ilgili, bankolarda görev yapan personel tespit edilmiş ve söz konusu kağıtların kendilerine bakan yüzünde işlemlerde kullanılan mevzuat hükümlerine ilişkin notların yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kağıtlar derhal kaldırılmış olup, konunun her boyutuyla araştırılması amacıyla sorumlu yönetici ile personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili "Başka bir açıklaması olmalı. Ne demek vatandaşın yüzünü görmek istememek", "Memur sayısı 5 milyondan 2 milyona düşürülmeden bu ülke gün yüzü göremez", "İnegöl Nüfus Müdürü görevden alınmalı ve yalnız çalışabileceği bir göreve verilmeli", "Millete hizmet vermek için orada olduklarının ve bunun için para kazandıklarının farkına varmaları gerekiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.