İnegöl fiber optik altyapıya kavuşuyor

İnegöl Belediyesi, 21 merkez mahallenin ana arterlerini saracak 30 kilometrelik fiber optik altyapı çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, "Dijitalleşmeyi şehir yönetiminde işin merkezine yerleştirerek anlık olarak takip ediyor olacağız" dedi.

Dijital belediyeciliği merkeze koyan ve bu anlamda pek çok çalışmayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi, şehri fiber optik altyapıyla donatmak üzere çalışmalara başladı. Bir yandan altyapı çalışmaları süren ve kazıların yapıldığı şehirde fiber optik altyapıyı da bu kazılarla birlikte tamamlamayı hedefleyen İnegöl Belediyesi, ilk etapta 1. Faz olarak 30 kilometrelik fiber altyapı kablolarının döşenmesi için çalışmalara başladı. Mayıs sonunda başlayan çalışmalar çerçevesinde 4,5 kilometrelik hattın döşeme işlemi tamamlanırken, Ağustos sonunda 30 kilometrelik hattın tamamlanması planlanıyor.

30 kilometrelik hatta fiber altyapı döşenecek

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte fiber optik altyapı uygulama çalışmasını yerinde inceledi. İstiklal Caddesi üzerinde devam eden çalışma esnasında inceleme yapan Başkan Taban, konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Dijital yatırımların öneminden söz eden Başkan Taban, "Biliyorsunuz artık şehirlerin yönetimi açısından dijital yatırımlar kıymet kazanmaya başladı. Biz de şehrimizde şimdiden, hazır altyapı çalışmaları varken ve kazılar yapılıyorken bunu bir fırsata çevirelim, bu çalışmaları da hayata geçirmek istedik. Pek çok belediye aslında şu an bu tarz çalışmalara henüz yeni başlayacak ya da bunun planlamasını yeni yapıyor. Biz bu noktada önden ilerlediğimizi ifade edebiliriz. Başta şehrimizin ana arterleri olmak üzere yaklaşık 30 kilometrelik bir hatta fiber kabloları döşemek için çalışmalara başladık. Bu çalışmaları bitirdiğimizde de trafik yönetimi olur, akıllı enerji yönetimi olur, sulama sistemleri olur, hatalı parklanmaların ölçülmesi gibi pek çok konu başlığını buradan takip edebileceğiz" dedi.

Bu alandaki hedeflerinden de söz eden Başkan Taban, "Dijital belediyecilik diyoruz. Yerel yönetimler olarak nasıl ki vatandaşlarımızın 5 saniye içerisinde belediyesine ulaşması önemliyse, biz bunları artık vatandaşlarımız bizlere bildirmediğinde de izleme ve kontrol merkezimizden takip ediyor olmak istiyoruz. Parklarımıza koyduğumuz kameralardan güvenli parklarımızı izlemek istiyoruz. Türkiye'de daha önce uygulanmamış MOBESE'lerin de bizler tarafından izleme merkezimizde kontrol edilebilir mi diye bir düşüncemiz var. Şehrimizin tüm alanlarını bu manada izlemek ve kontrol etmek, hata ve eksikleri ilgili kurumlarla paylaşmak gibi bir düşüncemiz var" açıklamalarında bulundu.

Devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Taban, "Şu anda şantiyemizden 4,5 kilometrelik bir bağlantı hattını arkadaşlarımız bulunduğumuz noktaya bağladılar. Biz 21 merkez mahallemizin ana arterlerinde 30 kilometrelik bir hattı hayata geçireceğiz. Mayıs sonunda başlayan çalışmanın Ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor. Bugün belki sadece bir kablo döşeniyor denilebilir ama gelecekte bunun değerini çok daha iyi anlayacağız. Dijitalleşmeyi şehir yönetiminde işin merkezine yerleştirerek anlık olarak takip ediyor olacağız. İnşallah zamanı geldiğinde bunun faydalarını hep birlikte toplayacağız" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel