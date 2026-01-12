Haberler

Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 300 gram bonzai ele geçirildi. Suriye uyruklu Ahmed E. gözaltına alındı ve tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 300 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmed E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
