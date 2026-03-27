Elini ahşap kesim makinesine kaptıran iş yeri sahibi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahşap kürek imalathanesinde çalışan 71 yaşındaki iş yeri sahibi Mehmet Fahri G., kesim makinesine elini kaptırarak yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Olay saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak'ta faaliyet gösteren ahşap kürek imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet Fahri G., ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini kesim makinesine kaptırdı. Eli parçalanan Mehmet Fahri G., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
