İnegöl'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

İnegöl'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışırken dengesini kaybedip 3. kattan düşen işçi Hakim Sakur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Huzur Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaattan düşerek hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 233. Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 3. katında çalışmaya başlayan işçi Hakim Sakur (54), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakur'un cenazesi, akşam namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Huzur Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye mahalle sakinleri katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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