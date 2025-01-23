Zillere basan kadın, kamerayı fark edince göbek attı
İlginç olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitede yaşandı. Apartman zillerine basan kadın, güvenlik kamerasını fark edince göbek atmaya başladı. İzleyenleri şaşkına çeviren olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, girdiği sitelerdeki dairelerin zillerine bastı. Güvenlik kamerasını fark eden kadın, bir anda göbek atmaya başladı.
SİTE SAKİNLERİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Olay, İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, belirli aralıklarla zillerine basıldığını site yöneticisine bildirdi. Yaşanan absürt durum üzerine güvenlik kameraları incelendi.
KAMERAYI GÖRÜNCE GÖBEK ATTI
Kameralarda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının apartmanda bulunan evlerin zillerine bastığı, kamerayı fark edince de göbek attığı tespit edildi. İzleyenleri şaşkına çeviren anlar, saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.