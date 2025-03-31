PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

İnegöl'de Çöp Kamyonunda Eğlenceli Anlar: Oyuncak Ayılar Görenleri Şaşırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp kamyonunun arkasına asılan oyuncak ayılar, temizlik işçilerinin duyarlılığı ve estetik anlayışıyla dikkat çekti. Sürücünün amatör kamerasına yansıyan bu anlar, bölgedeki temizlik çalışmalarının esprili bir yanını gösteriyor.

Çöp kamyonuna bakan hayrete düştü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp kamyonunun arkasındaki oyuncak ayılar görenlerin dikkatini çekti. Temizlik görevlerinin ayıları aracın arkasına asması görenleri hayrete düşürdü.

Bayramda da İnegöl ilçesinin temizliğine önem veren temizlik görevlileri, çöp toplamaya devam ediyorlar. Çöp kovalarındaki çöpleri kamyonun arkasına atan görevliler, çöpe atılan iki oyuncak ayıyı kamyonun içine atmaya kıyamayınca ortaya güzel görüntüler çıktı. Görevliler ayıları kamyonun arkasına astılar. O anlar, Ortaköy Mahallesi'nde bir sürücünün amatör kamerasına yansıdı.

İnegöl'de Çöp Kamyonunda Eğlenceli Anlar: Oyuncak Ayılar Görenleri Şaşırttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.