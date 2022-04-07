İnegöl'de beton yol ve tretuvar çalışmaları başladı

İnegöl Belediyesi, kış mevsiminin ardından baharla birlikte yapım çalışmalarının startını verdi. Turgutalp Mahallesi'nde 150 metre uzunluğundaki Mecit Sokak'ta tretuvar ve beton yol kaplama çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ardından çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Taban, "Bugün Turgutalp Mahallemizde Mecit Sokak'tayız. Devam eden çalışmalarımızı incelemek üzere bir araya geldik. Malumunuz şehrimizin bir altyapıyla ilgili süren çalışmaları var bir de ham yol halinde olan bölgelerin iyileştirilmesi süreci var. Tabi şehrimiz hızla büyüyor. Yeni yeni inşaatlar yapılıyor. Özellikle bölgede parsellerin yüzde 70'inin dolmasıyla birlikte biz de o alandaki eksikleri hızlı hızlı tamamlamaya gayret ediyoruz. Burada da hem tretuvar hem de beton yol çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Biliyorsunuz silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını bu dönem daha fazlaca uyguluyoruz. Tabi yine her türlü fiyat artışına rağmen sıcak asfalta göre daha uygun ve daha ekonomik bir ürün olma özelliğini devam ettiriyor. Yollarımızla ilgili de sonrasında yine üzerinde sıcak bir asfalt kaplama payını da bırakıyoruz. Bütün bu yaptığımız işlemler sıcak asfalt kaplama maliyetinden daha uygun rakamlara mal olmuş oluyor. Burada yapacağımız çalışma neticesinde başta Mecit Sokak'taki vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA