İnebolu'da Hükümlüler İçin Doğada Nefes ve Gevşeme Terapisi Başlatıldı

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülere yönelik "Doğada Nefes ve Gevşeme Egzersizi" terapisi başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetim altındaki hükümlü ve yükümlülerin ruhsal iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla Geriş Tepesi mevkiinde nefes ve gevşeme egzersizleri düzenledi. "Kaygı Yönetimi, Nefes ve Gevşeme Egzersizleri" adıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğada katılımcılar hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağladı.

Terapi programına gönüllü olarak destek veren psikolog Feyza Yılmaz ile kurum psikoloğu Mustafa Tığlı, katılımcılarla birebir ilgilenerek, kaygı bozukluğu ve stresle baş etme yolları hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Ayrıca etkinlikte "Grup Abana" üyesi müzik öğretmenleri Selcan Yakar, Serhat Çakıcı ve müzisyen Hüseyin Topçu da canlı müzik performansı sergiledi.

Kuş cıvıltıları eşliğinde yapılan egzersizler ve müziğin dinlendirici etkisiyle terapiye katılan hükümlülerin büyük ölçüde rahatlama yaşadığı gözlemlendi. - KASTAMONU