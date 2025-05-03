İncirliova'da Öğrencilere Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi Verildi

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir gündüz bakımevindeki öğrencilere ve eğitmenlere AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü eğitmenleri, İncirliova'da faaliyet gösteren bir gündüz bakımevinde minik öğrencilerle bir araya gelerek afet ve yangın farkındalık eğitimi verdi. Eğitim kapsamında çocuklara; deprem, yangın gibi afet anlarında nasıl davranmaları gerektiği, güvenli alanların nasıl belirlenebileceği ve temel tahliye kuralları eğlenceli ve anlaşılır bir dille aktarıldı. Aynı zamanda bakımevinde görevli eğitmenlere de afet ve yangın anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, çocukların güvenli şekilde tahliyesi ve kriz yönetimi konularında bilgi verildi. AFAD yetkilileri, afet bilincinin küçük yaşta kazanılmasının, kriz anlarında doğru tepkiler verilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN