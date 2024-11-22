Üye Girişi
Haberler

İncirliova'da Kuvvetli Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, evleri su basarken yollar göle döndü. Mahallede yaşayanlar su baskınları nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçlar mahsur kalırken bir sürücü kanala düştü ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İncirliova'da kuvvetli sağanak yağış... Ev ve tarlalarda su baskınları yaşandı, yollar göle döndü

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası yollar sular altında kalırken bazı evleri su bastı.

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde hızını arttırdı. Kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü ve yıldırımlar eşliğinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Evlerin balkonlarında bulunan giderler taştı. İncirliova ilçesinin Sandıklı Mahallesi'ndeki Acarlar yolunu su kapladı. Mahallede bazı evlerin avlusunu ve içini su bastı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken yardıma koşan bir çekicinin sürücüsü kanala düştü. Sürücünün kanala düştüğünü gören çevredeki vatandaş, genci kurtarıp ilk müdahaleyi yaparak hayata döndürdü. Olay yerine sevk edilen ambulans, ölümden dönen genci hastaneye kaldırdı.

Evini su basan Fatma Özel, her yağış yağdığında aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ve şu anda evinin mutfağına kadar her yeri su bastığını söyledi. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Özel, oğlunun kanala düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Evi, traktörü sular içinde kalan ve evine ulaşımın imkansız hale geldiği Ali Yağbasan, son 5 yıldır her yağış etkili olduğunda nöbet tuttuklarını söyledi. Yağmur yağdığında tedirgin olduklarını kaydeden Yağbasan, "Sabaha kadar yağmur dininceye kadar uyumuyoruz. Elimizde kürek acaba nereyi kurtarırız. İşte komşunun evi suyun altında kaldı. İşte traktörüm suyun içinde. Arabam yine suyun içindeydi, çektim. Yani bu kadar suyun içerisinde biz nasıl yaşayacağız? Oradan gidemeyiz. Bu taraftan gidemeyiz. Buradan da gidemeyiz. Nereye gideceğiz biz?" diye konuştu.

İncirliova'da Kuvvetli Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel
TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

 Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha! Açık açık tehdit etti
Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup 'Sus ulan' demiş

Arınç, hiç unutamadığı Erdoğan anısını anlattı: Masaya vurup "Sus ulan" diye bağırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 22 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 22 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kahve falında ördek görmek ne demek? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN linki var mı (UEFA.TV)? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off maçı ne zaman oynanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.