İncirliova'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

İncirliova'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi
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Aydın AFAD İl Müdürlüğü, İncirliova'daki Kur'an kursu öğrencilerine deprem, yangın ve sel gibi afetlerle ilgili temel güvenlik bilgileri ve tahliye yöntemleri hakkında eğitim verdi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü, afet farkındalık eğitimiyle öğrencilere temel güvenlik bilgileri kazandırılırken, İncirliova'da Kur'an kursu öğrencilerine verilen eğitimle afet bilinci aşılandı.

Aydın Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü eğitmenleri, İncirliova İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda öğrenim gören öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında öğrencilere, deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, doğru tahliye yöntemleri ve temel afet bilinci konularında bilgiler aktarıldı. Tahliye tatbikatı ile öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirmesi sağlandı.

Konu ile ilgili AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Eğitmenlerimiz tarafından İncirliova İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimin ardından uygulanan tahliye tatbikatı ile teorik bilgiler pekiştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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