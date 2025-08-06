İncirliova'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

AFAD Aydın İl Müdürlüğü, afet farkındalık eğitimiyle öğrencilere temel güvenlik bilgileri kazandırılırken, İncirliova'da Kur'an kursu öğrencilerine verilen eğitimle afet bilinci aşılandı.

Aydın Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü eğitmenleri, İncirliova İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda öğrenim gören öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında öğrencilere, deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, doğru tahliye yöntemleri ve temel afet bilinci konularında bilgiler aktarıldı. Tahliye tatbikatı ile öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirmesi sağlandı.

Konu ile ilgili AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Eğitmenlerimiz tarafından İncirliova İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimin ardından uygulanan tahliye tatbikatı ile teorik bilgiler pekiştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN