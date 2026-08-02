İncirde kaliteyi artıracak uygulamalar üreticilere anlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üreticilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında incirde kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar ile Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulayıcı Belgesi süreci hakkında teknik bilgiler verildi. Toplantıya 156 üretici katıldı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Umurlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında üreticilere, Aydın İli Mülki Sınırları İçerisinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcığının Korunması ile İncir Yetiştiriciliğinin Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine İlişkin Valilik Tebliği (2026/1) kapsamında kapsamlı sunum yapıldı. Toplantının ilk bölümünde sağlıklı ilek kullanımı, doğru ilekleme yöntemleri, kuru incir hasadı ile kurutma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Üreticilere ayrıca ilek ticareti yapanların sorumlulukları, tebliğ hükümlerine aykırı uygulamalarda uygulanacak idari yaptırımlar ile incir kalitesinin korunmasına yönelik yükümlülükler anlatıldı. Bilgilendirmede, ilek arıcığının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulayıcı Belgesi sahip olma süreci hakkında üreticilere bilgi verildi. Belge alma şartları, eğitim ve sınav süreci, bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde temini ve kullanımı ile uygulayıcı belgesinin yasal sorumlulukları teknik personel tarafından detaylı şekilde aktarıldı.

Toplantının sonunda üreticilerin yönelttiği sorular uzman personel tarafından cevaplandırılırken, uygulamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı