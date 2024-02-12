Üye Girişi
Haberler

İMO Bursa Şubesi Seçimlerini Serdar Atilla Erdem'in Başkan Adayı Olduğu Çalışma Grubu Kazandı

Güncelleme:

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi'nde yapılan seçimleri Serdar Atilla Erdem'in başkan adayı olduğu Çalışma Grubu listesi kazandı. Seçimlere 2 bin 807 üye katıldı ve Serdar Atilla Erdem 533 oy farkla yeni başkan seçildi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi'nde iki liste olarak gidilen seçimleri Serdar Atilla Erdem'in Başkan Adayı olduğu Çalışma Grubu listesi kazandı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu, 11 Şubat Pazar günü yapılan 19. Yönetim Kurulu seçimleri ile tamamlandı. Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde gerçekleştirilen seçimi, Serdar Atilla Erdem kazandı. İki liste olarak gidilen seçimlere, İMO Bursa Şubesi'nin 6 bin 589 üyesinden 2 bin 807'si katıldı. Oda sicil numarasına göre sınıflandırılan üyeler, 17 sandıkta oy kullandı. Çalışma Grubu'nun başkan adayı Serdar Atilla Erdem bin 670 oy alırken, Çağdaş Mühendisler Grubu'nun adayı Ülkü Küçükkayalar ise bin 137 oy aldı. 533 oy farkla Oda'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Serdar Atilla Erdem, "Bu seçimin galibi üyelerimiz, kazanan İMO Bursa Şubesi. Bundan sonra hep birlikteyiz. İMO Bursa Şubesi olarak çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içinde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İMO Bursa Şubesi'nin Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Serdar Atilla Erdem (Başkan), Metin Yaran (Asil), Erdem Yardımcı (Asil), Mahmud Sami Döven (Asil), Rüştü Şanlı (Asil), Ayşegül Özbek (Asil), Oğuzhan Kurt (Asil), Ozan Olgun (Yedek), Muhammet Yılmaz (Yedek), Yiğit Can Sezgin (Yedek), Murat Kaplan (Yedek), Kudret Sena Erdoğan (Yedek), Büşra Aktı (Yedek) ve Ozan Samet Şahin (Yedek) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Şubat Pazartesi Survivor yeni bölüm! SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? | Survivor son bölümünde ne oldu? Survivor Hilmi Cem kaç yaşında, nereli? Sevgilisi var mı? 12 Şubat hava bugün nasıl? HAVA DURUMU! İstanbul'da yağış var mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN |12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! 12 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title