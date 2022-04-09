TOKAT (İHA) - İlkbaharla birlikte tezgahları süsleyen çiçekler görenleri cezbediyor

TOKAT - Tokat'ta, ilkbaharla birlikte tezgahları süsleyen rengarenk çiçekler görenleri cezbediyor.

Meydan çarşısında satışa sunulan saksı çiçeklerinin yanı sıra fidanlar da ilgi görüyor. Onlarca çeşit çiçek, rengarenk görüntüsü ile dikkatleri çekiyor. İlkbaharla birlikte evlerinin bahçesini, balkonunu süslemek isteyenler çiçeklere talep gösteriyor. Çiçek satıcısı Adem Öztürk, baharın müjdecisi çiçeklerin ilgi gördüğünü söyledi. Çiçek fiyatlarının 5 lira ile 75 liraya kadar değiştiğini belirten Öztürk, "Hemen hemen tüm çiçek çeşitleri ilgi görüyor. Çiçekleri görenler manzaraya hayran kalıyor. Özçekim yapanlar sosyal medya hesaplarında paylaşıyor" diye konuştu.

18 yıldır fide ve çiçek satışı yapan Mustafa Asar, elma, armut, şeftali, kaysı, vişne, kiraz fidanlarının ilgi gördüğünü belirterek, "Biraz pahalı ama talepler yine de iyi. Fidan fiyatları 20 liradan başlıyor 40 liraya kadar devam ediyor. Üzüm tevekleri en fazla tercih edilen fidanların başında geliyor. Fidan dikmek isteyenler için bugünler tam zamanı. 10 gün içerisinde fidanların dikilmesi lazım" dedi.