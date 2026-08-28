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Gezeravcı'ya Tuğgeneral Rütbesi

Gezeravcı'ya Tuğgeneral Rütbesi
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Tuğgeneralliğe terfi eden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, yeni rütbelerini taktı.

Tuğgeneralliğe terfi eden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, yeni rütbelerini taktı.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atanan Alper Gezeravcı, düzenlenen rütbe terfi töreninde Tuğgeneral rütbelerini takmanın mutluluğunu yaşadı. Annesi Sıddıka Gezeravcı ve babası Ali Gezeravcı da evlatlarının sevincine tanıklık etti.

Törene, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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