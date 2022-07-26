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İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışan köy kadınlarının doğal ve içten halleri yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Akbuğa - Yerel
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İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışan köy kadınlarının doğal ve içten halleri yürekleri ısıttı Saklı cenneti andıran 2400 rakımlı Munzur dağı eteklerindeki yaylada çadırlarda mutlu hayat Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı 2400 rakımlı Munzur dağı eteklerindeki Sohmarik yaylasında...

İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışan köy kadınlarının doğal ve içten halleri yürekleri ısıttı

Saklı cenneti andıran 2400 rakımlı Munzur dağı eteklerindeki yaylada çadırlarda mutlu hayat

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı 2400 rakımlı Munzur dağı eteklerindeki Sohmarik yaylasında çadırlarda hayatlarını idame ettirerek besicilikle aile geçimlerini sağlayan kadınlar, ilk kez fotoğraf makinesiyle tanışınca samimi, doğal ve içten halleri yürekleri ısıttı.

Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur dağı eteklerindeki Sohmarik yaylası adeta saklı cenneti andırıyor. Ulaşım zorluğu nedeniyle pek fazla insanın uğrayamadığı yaylaya belgesel ekibi gitti. Erzincan'ın tanıtımına katkıda bulunmak üzere belgesel çekmek için yaylaya çıkan Muhammet Kösem ve ekibi, fotoğrafçı Elif Öz, yörenin çadırlarda konaklayan kadınlarıyla bir araya geldi. İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışıp, çekilen fotoğrafları inceleyip vizörden bakan köy kadınlarının mutluluğu, kendi aralarındaki diyalogları yürekleri ısıttı.

Öte yandan yaylada kadınlar besicilik yapıp tulum peyniri üretirken çocuklar ise kuzularla vakit geçirip ailelerine ellerinden geldiği kadarıyla ev işlerinde yardımcı oluyorlar.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Yerel

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