İlk 5 ayda 93 bini aşkın trafik kazası haberi medyada yer aldı

Ajans Press'in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 93 bin 863 haber yansıdığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre 2022 yılının ilk 5 ayında toplam 186 bin 556 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 72 bin 146'sının sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Bu kazalarda 728 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 101 bin 755 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımı incelendiğinde ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 8 milyon 258 bin 461 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 6 milyon 759 bin 757 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.

Cezalara gelen artış gündemde

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press'in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 93 bin 863 haber yansıdığı tespit edildi. Yapılan haber incelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görüldü. Kesilen trafik cezaları da yine medyada yer alan diğer başlıklar arasında yer alırken, 2022 yılı itibariyle trafik cezalarına gelen zamlar medyada en çok konuşulan içerikler arasında başı çekti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel