Haberler

İlin Ahisi’ne ödülünü Aydın Valisi Varol verdi

İlin Ahisi’ne ödülünü Aydın Valisi Varol verdi
Güncelleme:
+42 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende İlin Ahisi seçilen Lokantacı Halil İbrahim Köse’ye ödülü Aydın Valisi Dr. Osman Varol tarafından verildi.

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende İlin Ahisi seçilen Lokantacı Halil İbrahim Köse'ye ödülü Aydın Valisi Dr. Osman Varol tarafından verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AYESOB) Muhammet Ali Künkcü, "Asırlardır Anadolu topraklarında kardeşliğin, dayanışmanın, dürüst ticaretin ve güzel ahlakın simgesi olan Ahilik kültürümüzü yaşattığımız Ahilik Haftası vesilesi ile sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ahilik geçmişten günümüze kalan yalnızca bir esnaf teşkilatlanması değildir. Ahilik, ahlak kardeşlik ve dayanışma ve hayat nizamıdır. Bu anlayış yüzyıllar boyunca çarşılarımızın ve pazarlarımızın vicdanı olmuştur" diye konuştu.

Valilik önündeki törenin ardından Ahilik komitesi Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından valilik salonunda İlin Ahisi Halil İbrahim Köse'ye Aydın Valisi Osman Varol tarafından Şed kuşatılarak ödülü takdim edildi. Vali Varol ayrıca İlin ve Yılın Kalfası Mehmet Ali Kıratlı ile İlin Çırağı Deniz Coşkun ile birlikte, başarı gösteren Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine ödüllerini verdi.

Program Aydın Valiliği önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Koltuğuna talip biri var! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede Eren Keskin ve çok sayıda tanınmış isim de var

LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede çok tanıdık isimler var

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek