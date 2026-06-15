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Duran: ABD-İran uzlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran bölgedeki gerilimin sona ermesi açısından varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bölgemizde gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından ABD ve İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz, bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır. Bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi, diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı çabayı desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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