Söke Milli Eğitim Müdürü Uğurlu, Fen Lisesi'nde Eğitim Hazırlıklarını İnceledi

Aydın'ın Söke ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları sürerken İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Söke Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Söke Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Okul yönetiminden devam eden fiziki planlamalar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Uğurlu, hazırlık sürecini yerinde değerlendirdi. Ziyaret kapsamında okulun idari kadrosu ve personeliyle de bir araya gelen Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Eğitim kurumlarının yeni döneme eksiksiz ve en yüksek standartlarda hazırlanmasının önemine dikkat çekilen ziyarette, planlanan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okulların 2026-2027 eğitim-öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanması amacıyla sahadaki inceleme ve koordinasyon çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı