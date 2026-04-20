Hopa'da Halkevleri'nden İlayda Zorlu Açıklaması: "Bir Kadın Daha Sistematik Şiddetle Hayattan Koparıldı"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Halkevleri üyeleri, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Zorlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin değişik illerde yapılan protestolarda gözaltına alınan 79 kişinin serbest bırakılmasını istedi. Yapılan açıklamada, "İlayda'nın ailesi polis tarafından aranarak 'kızınız eylemlere katılıyor, terör örgütü üyesi oldu' denilerek hedef gösterilmiş; bu süreçte İlayda, hem devletin baskısına hem de ailesinin maruz bıraktığı şiddet ve mobbinge açık hale getirilmiştir. Polis ve aile şiddetinin iç içe geçtiği bu sarmal, İlayda'yı intihara sürüklemiştir" denildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Halkevleri üyeleri ve yurttaşlar, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Zorlu'nun yaşamını yitirmesine tepki göstermek amacıyla sokaklara çıktı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşte, Zorlu'nun maruz kaldığı baskı ve şiddete dikkat çekilirken, basın açıklamasında sorumluların hesap vermesi istendi. Yürüyüş boyunca "hak, hukuk, adalet" ve "kadınlara özgürlük" talepleri öne çıkarken, eyleme katılanlar yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

"İlayda için yapılan eylemlerde göz altına alınanlar serbest bırakılmalı"

Halkevleri üyeleri tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi.

"İlayda Zorlu, 18 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Üniversiteli yoksulluğuna karşı, geleceksizliğe ve güvencesizliğe karşı, kadına yönelik şiddete karşı mücadele ediyordu. İlayda'nın ailesi polis tarafından aranarak 'kızınız eylemlere katılıyor, terör örgütü üyesi oldu' denilerek hedef gösterilmiş; bu süreçte İlayda, hem devletin baskısına hem de ailesinin maruz bıraktığı şiddet ve mobbinge açık hale getirilmiştir. Polis ve aile şiddetinin iç içe geçtiği bu sarmal, İlayda'yı intihara sürüklemiştir."

Baharın bir dalı daha devlet ve aile şiddetiyle koparılmış, İlayda hayattan alınmıştır. Sorumlusu erkek egemen devlet şiddetidir. Sorumlusu, İlayda hakkında yalan beyan veren polistir, emri veren amirdir. Sorumlusu, şiddet gördüğü kişilerdir. Devlet eliyle bir kadın daha katledilmiştir. Bugün İlayda'yı karanlığa itenler, dün Gülistan Doku'nun katilini tüm güçleriyle koruyanlardır. Çürümüş düzeniniz kadına düşman, çocuğa düşmandır.

Dün İlayda için memleketin birçok yerinde eylemdeydik. Bu eylemlerde 79 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Bugün güvenceli ve insanca yaşam için; hak, hukuk ve adalet için; kadınlara eşitlik ve özgürlük için mücadele etmek insanlık onuruna sahip çıkmaktır. İlayda Zorlu, insanlık onuruna sahip çıktığı için ölüme sürüklenmiştir. Unutmayacağız."

Kaynak: ANKA