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Kayseri'de Kadın Doğum Kliniğine Ziyaret

Kayseri'de Kadın Doğum Kliniğine Ziyaret
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İl Sağlık Müdürü ve Kamu Hastaneleri Başkanı, Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum Kliniğini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve hastalarla görüştü, yenilenen bölümleri inceledi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniğini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl tarafından kliniğin genel işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyarette hastane idareciler de hazır bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, klinik bünyesinde bulunan poliklinikleri dolaşarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Personellere görevlerinde kolaylıklar dileyen Dr. Erşan ve Dr. Özyalçın, sağlık hizmeti alan vatandaşlarla da görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret kapsamında ayrıca klinikte bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen alanlar ile yenilenen bölümler yerinde incelendi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Erşan ve Dr. Özyalçın, sağlık hizmetlerinin daha modern, konforlu ve nitelikli ortamlarda sunulmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi. Ziyarette, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hasta ve çalışan memnuniyetinin geliştirilmesi ve fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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