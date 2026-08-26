Bilecik'te Çocuk Evleri Sitesi'ne İnceleme

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yapan personelle bir araya gelen İl Müdürü İlhan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personelin görüş ve önerilerini dinleyen İlhan, kurum bünyesinde sürdürülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin önemine dikkat çeken İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın geleceğe güvenle hazırlanması için görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı