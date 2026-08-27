Bayburt Jandarma Komutanı Fatih Aslan'a Veda Yemeği

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan'ın Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Fakülte Genel Sekreteri olarak atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, TİHEK Başkanı Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve protokol üyeleri katıldı. Veda programında Aslan'a, Bayburt'taki görev süresi boyunca sunduğu hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Vali Mustafa Eldivan, Aslan'ı makamında kabul ederek görev süresince yaptığı çalışmalar dolayısıyla başarı belgesi takdim etti.

Aslan, yeni görevinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde Fakülte Genel Sekreteri olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı