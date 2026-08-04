Erzincan İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Erzincan İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı, Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve alınan kararların Erzincan'ın gelişimine katkı sağlaması temenni edildi.
Erzincan İl Genel Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda alınan kararların Erzincan'ın gelişimine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ağustos ayı olağan İl Genel Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda alınan kararların Erzincan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı