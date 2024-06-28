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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehit Komiser Tevfik Er'in Ailesini Ziyaret Etti

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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve beraberindeki heyet, Ordu'da şehit olan Komiser Tevfik Er'in evini ziyaret ederek ailenin bayramını kutladı. Ziyaret esnasında şehidin ruhu için dua okundu.

Ordu'da şehit olan Komiser Tevfik Er'in evini ziyaret eden Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve beraberindeki heyet ailenin bayramını kutladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Kaplan ve Sosyal Hizmetler Sağlık Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Erol Sümer, Ordu'da 5 Kasım 1984 tarihinde şehit olan Komiser Tevfik Er'in ailesini ziyaret etti. Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette ailenin bayramı kutlandı. Ziyaret esnasında şehidin ruhu için dua okundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yaman Ağırlar Eskişehir Ordu Yerel Politika Haberler

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