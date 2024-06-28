Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehit Komiser Tevfik Er'in Ailesini Ziyaret Etti

Ordu'da şehit olan Komiser Tevfik Er'in evini ziyaret eden Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve beraberindeki heyet ailenin bayramını kutladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Kaplan ve Sosyal Hizmetler Sağlık Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Erol Sümer, Ordu'da 5 Kasım 1984 tarihinde şehit olan Komiser Tevfik Er'in ailesini ziyaret etti. Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette ailenin bayramı kutlandı. Ziyaret esnasında şehidin ruhu için dua okundu. - ESKİŞEHİR