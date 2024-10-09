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İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında düzenlenen video konferansta, 81 il Valiliği ile afet risklerinin azaltılması hedefi değerlendirildi.

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme konulu video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

81 il Valiliği ile eş zamanlı olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, afet risklerinin en aza indirilmesi amacıyla yürütülen İRAP çalışmaları değerlendirilerek, illerdeki mevcut durum ve atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca, yerel düzeyde afet risklerinin azaltılması, olası afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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