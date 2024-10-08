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II. Agri Plus Tarım İnovasyon Zirvesi'nde Tarımsal Makineler ve İhracat Stratejileri Konuşuldu

II. Agri Plus Tarım İnovasyon Zirvesi'nde Tarımsal Makineler ve İhracat Stratejileri Konuşuldu
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BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, İzmir'de düzenlenen II. Agri Plus Tarım İnovasyon Zirvesi'nde tarım makineleri ve ihracat stratejileri üzerine bir panelde konuşma yaptı. Etkinlikte tarımda makineleşme, ARGE yaklaşımları, yapay zeka ve akıllı tarım makineleri gibi konular ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, İzmir Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GİFT) ve Webagron iş birliği ile düzenlenen panele katıldı.

Prof. Dr. Sayıncı, gerçekleşen II. Agri Plus Tarım İnovasyon Zirvesinde "Tarımda Güçlü Adımlar: Tarımsal Makineler ve İhracat stratejileri" panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde tarımda makineleşme, Türkiye'nin tarımsal mekanizasyon durumu, tarım makinelerinde ARGE yaklaşımları ile birlikte tarım teknolojilerinde yapay zeka, dijitalleşme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, akıllı tarım makineleri, tarım robotları, ileri teknoloji çevre dostu tarım makineleri ve tarım makinelerinin ihracatı konuları ele alındı.

Ayrıca zirveye akademisyenlerin yanı sıra tarım sektöründe yenilikçi çözümler üreten girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katıldı. Etkinlikte tarım sektöründe fark oluşturan projeler ve sürdürülebilirlik ile inovasyona katkıda bulunan girişimler 20 farklı kategoride ödüllendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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