İHA'nın fotoğrafları, Manisa'da 15 Temmuz'u unutturmuyor

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin 9. yılında, İhlas Haber Ajansı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflar, Manisa'nın Salihli ilçesinde sergilendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain kalkışmanın 9'ncu yıl dönümünde, Salihli Kaymakamlığı tarafından çeşitli etkinliler düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni bozmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya yönelik organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 9'uncu yılında 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Salihli'de "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla anma programı düzenlendi. Salihli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Hamidiye Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulup, hatim duası yapıldı.

Zafer Keskiner Sergi Salonu'nda 15 Temmuz Fotoğraf ve Kitap Sergisi açıldı. Fotoğraf sergisinde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafları yer aldı. Salihlili vatandaşlar sergiyi büyük ilgi gösterirken, İHA'nın fotoğraf sergisi ise vatandaşlara hain darbe gecesindeki o anları tekrar hatırlattı.

Program kapsamında Asri ve Karaağaç Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edilip, karanfil bırakılırken, tüm şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine; Kaymakam Ali Güldoğan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Ali Çebi, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Can Uygun, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. - MANİSA