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İHA kameramanı Gürkan Sayın’ın mutlu günü

İHA kameramanı Gürkan Sayın’ın mutlu günü
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İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara büro kameramanı Gürkan Sayın, Sabah Gazetesi muhabiri Hatice Sena Uyaner ile dünyaevine girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara büro kameramanı Gürkan Sayın, Sabah Gazetesi muhabiri Hatice Sena Uyaner ile dünyaevine girdi.

İHA Ankara büro kameramanı Gürkan Sayın, Sabah Gazetesi muhabiri Hatice Sena Uyaner ile hayatını birleştirdi. Kurtuluş Parkı'nda yer alan Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda evliliğe 'evet' diyen genç çift, ayakta alkışlandı. Genç çifti mutlu gününde ailesi, yakınları, dostları ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Törene ayrıca İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci ve İdari İşler Şefi Demet Keser Soyuçok katıldı.

"Sevinçliyiz, çok heyecanlıyız"

Damat Gürkan Sayın, dünyaevine girdiği için mutluluğunu dile getirerek, "Sevinçliyiz, çok heyecanlıyız. İHA ekibine de bu özel günüme geldiği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İHA'da bekar kimsenin kalmamasını diliyorum. İnşallah hepiniz evlenirsiniz" diye konuştu.

"Yeni bir başlangıç yapıyoruz"

Mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden gelin Hatice Sena Uyaner ise, "Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel şeyler olur. Peruk bakımlarıyla ilgileneceğiz. Belki bırakır peruğu" ifadelerini kullandı.

"Bir ömür boyu mutlu olsunlar"

Nedime Ece Nur Öztürk ise arkadaşlarının mutluluğuna şahit olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Başlarda erkek tarafıydım, sonradan kız tarafı oldum. Bir ömür boyu mutlu olsunlar" dedi.

Sayın, sabah saatlerinde ise Muhabirler Derneği tarafından 'Yılın Savunma Haberi' ödülüne layık görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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