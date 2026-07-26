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İHA Muhabiri Yum'a başarı ödülü

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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda İHA Iğdır Muhabiri Sebahattin Yum ödüle layık görüldü.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda İHA Iğdır Muhabiri Sebahattin Yum ödüle layık görüldü.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır Muhabiri Sebahattin Yum, başarılı çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Erzurum'da düzenlenen ödül törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamu kurumlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Törende Sebahattin Yum'a ödülünü, önceki dönem İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü, TBMM 27. ve 28. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok takdim etti. Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan gazetecilerin başarılı çalışmalarının ödüllendirildiği organizasyonda, farklı kategorilerde dereceye giren basın mensuplarına da ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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