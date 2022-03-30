İHA'dan Müdür Temiz'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHA'dan Müdür Temiz'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İHA'dan Müdür Temiz'e ziyaret

Afyonkarahisar İl Emniyeti Müdürü Ali Temiz, kentte huzur ve asayiş sağlanması noktasında özellikle de uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Polisin başarısını ulusal medyaya taşıma noktasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği katkılardan dolayı teşekkür...

Afyonkarahisar İl Emniyeti Müdürü Ali Temiz, kentte huzur ve asayiş sağlanması noktasında özellikle de uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Polisin başarısını ulusal medyaya taşıma noktasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

İHA Eskişehir Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker, İHA Pazarlama Direktörü Mücahit Boyalık ile İHA Afyonkarahisar Muhabiri Gökten Ceylan, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker, il emniyet müdürlüğünün çalışmalarını ajans olarak yakından takip ettiklerini söyledi. Müdür Temiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ""Polisin başarısını ulusal medyaya taşıma noktasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhlas Haber Ajansı, Ali Temiz, Karahisar, Asayiş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title