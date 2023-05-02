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İGM Başkanı Çoban'dan görevden alınan genel sekreter ile ilgili açıklama Açıklaması

İGM Başkanı Çoban'dan görevden alınan genel sekreter ile ilgili açıklama Açıklaması

Yerel Haberler

Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, görevden alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ile ilgili, "Arkadaşımızın herhangi bir yolsuzluğu ya da sıkıntısı yoktur" açıklaması yaptı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, görevden alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ile ilgili, "Arkadaşımızın herhangi bir yolsuzluğu ya da sıkıntısı yoktur" açıklaması yaptı.

İGM Mayıs ayı çalışmaları Burhanettin Çoban başkanlığında başladı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ya da ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda İGM üyelerinin 'Genel sekreter neden görevden alındı?' soruları üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, "Genel sekreterlerin göreve gelmesi ya da görevden alınması valilikler ile İçişleri Bakanlığı uhdesindedir. Büyüklerimizi demek ki bu şekilde uygun görmüşler. Fakat bazı çevreler tarafından iddia edildiği gibi arkadaşımızı herhangi bir yolsuzluk ya da başka bir suçtan dolayı görevden alınmamıştır" dedi.

Toplantı gerçekleştirilen gündem dışı konuların görüşülmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Burhanettin Çoban Meclis Başkanı Karahisar Yerel Haberler

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