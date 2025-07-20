İGF'de Yeni Atamalar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne Akbilek Getirildi

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan yeni atamalar kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı görevine Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek getirildi.

Yapılan görevlendirme ile birlikte, Akdeniz Bölge Başkanı İsrafil Avcı, İç Anadolu Bölge Başkanı Celil Acar, Marmara Bölge Başkanı Mesut Işık, Ege Bölge Başkanı Serkan Torun, Karadeniz Bölge Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Doğu Anadolu Bölge Başkanı Mustafa Doğan olarak belirlendi.

Ayrıca federasyon bünyesindeki komisyonlara da yeni başkanlar atandı. Bu kapsamda; Sağlık, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına Serkan Urgancı, Protokol ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanlığına Kemal Özdilek, Eğitim, Ar-Ge, AB Proje ve Araştırma Komisyonu Başkanlığına ise Mesut Işık getirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Cihan Akbilek, "İGF Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı görevine layık görülmekten onur duydum. İnternet gazeteciliğinin bölgedeki gelişimi için daha fazla sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz. Bu görevi şahsıma tevdi eden İGF yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu.

İGF'nin bu yeni yapılanmasıyla birlikte bölgesel ve tematik çalışmaların daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. - ADIYAMAN