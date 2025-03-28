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Iğdırlılar 'Dünya Kudüs Günü' Mitinginde Bir Araya Geldi

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Iğdır'da, sivil toplum kuruluşları 'Dünya Kudüs Günü' kapsamında miting düzenleyerek Filistin ve Gazze'deki katliamları kınadı. Cuma namazı sonrası kalabalık, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı ve Kudüs'e destek verdi.

Iğdırlılar 'Dünya Kudüs Günü' Mitinginde bir araya geldi

IĞDIR - Iğdır'da, Sivil Toplum Kuruluşları, 'Dünya Kudüs Günü' kapsamında cuma namazı çıkışı sonrası Zübeyde Hanım bulvarında bir araya gelerek miting düzenledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Iğdır Şubesi, Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği 'Dünya Kudüs Günü' kapsamında, Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamları kınamak ve Gazze halkına destek vermek amacıyla miting ve basın açıklaması düzenledi. Cuma namazı sonrası camilerden çıkan kalabalık Zübeyde Hanım Bulvarından bir araya gelerek ellerinde Türkiye, Filistin bayrakları, pankartlarla yürüyüş yaptı.

Iğdır Kudüs Platformu adına basın açıklamasını okuyan Iğdır Memur-sen Başkanı Erkan Çiğdem, "Bugün Dünya Kudüs Günüdür. Dünya Müslümanlarının, özgür halkların Kudüs için meydanlara döküldükleri, Kudüs'e olan aşklarını, sevdalarını, hasretlerini haykırdıkları gün, Esaret altında olan Kudüs için gözyaşları döktükleri, Kudüs'ün özgürlüğü için dua etikleri, bu uğurda mücadeleye söz verdikleri gündür. Kudüs, yeryüzüne inen rahmetin adıdır. Peygamberlerin ayak izleriyle mukaddes kılınmış, göğe yükselen dualarla mühürlenmiş, zamanın kalbine kazınmış bir şehridir. Her sokağında bir peygamberin ayak izi, her taşında bir müminin duası saklıdır. Kudüs gökyüzüne açılan bir kapıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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